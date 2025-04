Ternana-Carpi | segui la DIRETTA del match al Liberati

Ternana che ospita al Liberati il Carpi. Debutto in panchina per Fabio Liverani dopo l’esonero di Ignazio Abate arrivato in settimana. Il tecnico dovrà fare i conti con le assenze. Out infatti gli squalificati Cicerelli. Ternitoday.it - Ternana-Carpi: segui la DIRETTA del match al Liberati Leggi su Ternitoday.it Dopo la sconfitta sul campo della Lucchese, riprende in casa il cammino dellache ospita alil. Debutto in panchina per Fabio Liverani dopo l’esonero di Ignazio Abate arrivato in settimana. Il tecnico dovrà fare i conti con le assenze. Out infatti gli squalificati Cicerelli.

Ternana-Carpi, segui la cronaca del match. Carpi-Ternana 1-2, colpo esterno delle Fere: il posticipo è rossoverde. Lega Pro, girone B. Il Carpi in campo contro la Virtus Entella [SEGUI LIVE]. Carpi-Ternana: rivivi la diretta del match. Lega Pro, girone B. Carpi in campo al Barbetti contro il Gubbio [SEGUI LIVE]. Carpi-Perugia RIVIVI LA CRONACA. Ne parlano su altre fonti

