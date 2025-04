Sport.quotidiano.net - Ternana-Carpi: Liverani debutta con l'obiettivo promozione diretta

di Augusto Austeri Il nuovo corso delle Fere inizia con l’obbligo di battere ilper mantenere viva l’ipotesi. In contemporanea va in scena Campobasso-Virtus Entella. Fabioprepara per la sua "prima" un undici inedito per l’assenza degli infortunati Loiacono, Romeo e Brignola, degli squalificati Cicerelli e Vallocchia. In extremis recupera Capuano. "Vedo l’importante voglia di esserci da parte di tutti – spiega il nuovo tecnico Fabio– anche degli acciaccati. Dobbiamo valutare il minutaggio di chi ha fatto la "settimana corta". Capuano ha dato disponibilità e vedremo come sta. Il cambio non ha disorientato la squadra. E’ un gruppo sano e tutti si sono messi a disposizione, senza pensieri strani. Sono molto contento". L’emozione del mister: "E naturale, perché ogni volta che passo questo cancello rivivo quanto abbiamo fatto quell’anno".