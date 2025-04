Ternana-Carpi 0-1 Stefano D’Alessandro | La scossa non è arrivata pensiamo ai playoff

Dopo la sconfitta al Liberati contro il Carpi, la seconda consecutiva in campionato, il presidente della Ternana Stefano D'Alessandro è intervenuto in conferenza stampa: "La scossa non è arrivata, pensiamo ai playoff. Ho visto una squadra che ci ha provato fino alla fine ma è andata così.

