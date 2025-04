Ternana-Carpi 0-1 le pagelle dei rossoverdi | Millico non ingrana errore di Maestrelli che costa il rosso

Ternana-Carpi 0-1, le pagelle dei rossoverdi dopo la sconfitta al Liberati che ha fatto piombare le Fere a meno otto dalla vetta del girone B. Vannucchi 6 Non può nulla nella conclusione vincente di Casarini da pochi passi. Chiamato poco in causa risponde come puòCasasola 5,5 Dalla sua. Ternitoday.it - Ternana-Carpi 0-1, le pagelle dei rossoverdi: Millico non ingrana, errore di Maestrelli che costa il rosso Leggi su Ternitoday.it 0-1, ledeidopo la sconfitta al Liberati che ha fatto piombare le Fere a meno otto dalla vetta del girone B. Vannucchi 6 Non può nulla nella conclusione vincente di Casarini da pochi passi. Chiamato poco in causa risponde come puòCasasola 5,5 Dalla sua.

Ternana ko in casa col Carpi (0-1): addio alle speranze di promozione diretta. Ternana-Carpi 0-1, debutto amaro per Fabio Liverani: Casarini nel finale gela il Liberati. Ternana-Carpi 0-1, la scossa al contrario. Ternana-Carpi 0-1: Liverani non fa il miracolo, l'Entella adesso è a +8. Serie C, Ternana-Carpi 0-1, Liverani esordio amaro. La Ternana non c’è più: il Carpi passa 0-1 al Liberati e chiude il discorso promozione diretta. Ne parlano su altre fonti

Mala la Prima di Liverani, la Ternana perde in casa col Carpi per 1-0 - Terni - Comincia male la nuova avventura di Fabio Liverani sulla panchina della Ternana. I rossoverdi, che rimangono in dieci nella ripresa per un'espulsione di Maestrelli apparsa ai ... (msn.com)

La Ternana non c’è più: il Carpi passa 0-1 al Liberati e chiude il discorso promozione diretta - di Mattia Farinacci La Ternana cade clamorosamente al Liberati contro il Carpi e, con tutta probabilità, vede sfumare definitivamente anche l’obiettivo della promozione diretta. La cura Liverani non f ... (umbria24.it)

Ternana ko in casa col Carpi (0-1): addio alle speranze di promozione diretta - La Ternana abbandona i sogni di gloria di acciuffare il primo posto e quindi la promozione diretta, quanto meno provare a giocarselo negli ultimi 90' a Chiavari, perdendo in casa con il Carpi, mentre ... (corrieredellumbria.it)