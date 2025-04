Sport.quotidiano.net - Ternana Carpi 0-1, Fere in caduta libera

Terni, 6 aprile 2025 – Il cambio in panchina non dà frutti: laincassa la seconda sconfitta consecutiva (prima volta in stagione) e con un punto nelle ultime tre partite saluta ormai definitivamente la vetta, con l’Entella a più otto a tre gare dalla fine. Ma è la prestazione, scialba e confusa, che descrive il momento negativo delle. Le tante assenze costringono mister Fabio Liverani a provare una formazione titolare inedita, che comincia anche bene, per poi spegnersi mano a mano. Con unsulla difensiva e che comunque spaventa all’inizio Vannucchi, lanel primo tempo ha non più di un paio di buone occasioni per portarsi in vantaggio, con Corradini e poi Cianci su punizione. Nella ripresa laannaspa e al 70° perde Maestrelli, espulso nel tentativo di fermare un contropiede ospite.