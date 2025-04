Ternana-Carpi 0-1 debutto amaro per Fabio Liverani | Casarini nel finale gela il Liberati

Ternana che ospita al Liberati il Carpi. debutto in panchina per Fabio Liverani dopo l’esonero di Ignazio Abate arrivato in settimana. Il tecnico dovrà fare i conti con le assenze. Out infatti gli squalificati Cicerelli. Ternitoday.it - Ternana-Carpi 0-1, debutto amaro per Fabio Liverani: Casarini nel finale gela il Liberati Leggi su Ternitoday.it Dopo la sconfitta sul campo della Lucchese, riprende in casa il cammino dellache ospita alilin panchina perdopo l’esonero di Ignazio Abate arrivato in settimana. Il tecnico dovrà fare i conti con le assenze. Out infatti gli squalificati Cicerelli.

