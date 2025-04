TERNANA - CARPI 0-1 | Colpaccio biancorosso Casarini timbra la salvezza

CARPI centra un.Terni secco al "Liberati", tornando alla vittoria dopo quasi un mese (0-1 ad Arezzo) mandando in gol per la prima volta Casarini (sedicesimo effettivo a farlo) e, last but not least, mette il timbro definitivo sulla salvezza, strizzando l'occhio ad un piazzamento buono per i. Modenatoday.it - TERNANA - CARPI 0-1 | Colpaccio biancorosso, Casarini timbra la salvezza Leggi su Modenatoday.it Ilcentra un.Terni secco al "Liberati", tornando alla vittoria dopo quasi un mese (0-1 ad Arezzo) mandando in gol per la prima volta(sedicesimo effettivo a farlo) e, last but not least, mette il timbro definitivo sulla, strizzando l'occhio ad un piazzamento buono per i.

Ternana-Carpi 0-1, debutto amaro per Fabio Liverani: Casarini nel finale gela il Liberati. Ternana-Carpi 0-1, Stefano D’Alessandro: “La scossa non è arrivata, pensiamo ai playoff”. Ternana Carpi 0-1, Fere in caduta libera. TERNANA - CARPI 0-1 | Colpaccio biancorosso, Casarini timbra la salvezza. Ternana ko in casa col Carpi (0-1): addio alle speranze di promozione diretta. Ternana-Carpi 0-1, la scossa al contrario. Ne parlano su altre fonti

Ternana Carpi 0-1, Fere in caduta libera - L’impresa di Gioele, 11 anni: lei sistema il giardino, ha una crisi, lui la copre con una coperta e la mette in posizione supina a terra. Poi spiega tutto ai soccorritori e li mette sulla buona strada ... (lanazione.it)

Male la Prima di Liverani, la Ternana perde in casa col Carpi per 1-0 - Terni - Comincia male la nuova avventura di Fabio Liverani sulla panchina della Ternana. I rossoverdi, che rimangono in dieci nella ripresa per un'espulsione di Maestrelli apparsa ai ... (msn.com)

TERNANA - CARPI 0-1 | Colpaccio biancorosso, Casarini timbra la salvezza - Al "Liberati" la vittoria più importante dell'anno arriva all'88'. Gli umbri non perdevano in casa dalla prima giornata ... (modenatoday.it)