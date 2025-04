Tentato omicidio ai danni di un coetaneo | fermo per un 14enne

Questa notte i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un ragazzo napoletano, appena 14enne, incensurato. Il giovane è gravemente indiziato del tentativo di omicidio di un coetaneo commesso con un coltello. I fatti sono avvenuti in pieno centro cittadino, in zona Piazza Dante, ed in ora notturna. La vittima era stata attirata ad un incontro con il suo aggressore per un "chiarimento" a seguito di un precedente litigio, ma è stata immediatamente e proditoriamente colpito con due coltellate, una ad un braccio e una all'addome. Quest'ultima ferita, particolarmente penetrante, ha comportato una copiosa perdita di sangue nonché il conseguente trasporto della vittima al pronto soccorso. I Carabinieri, allertati dalla Centrale Operativa, hanno raccolto le prime informazioni sull'accaduto dalla persona offesa che ha dichiarato di conoscere il suo aggressore.

