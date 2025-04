Tentano di rubare un paio di scarpe al Città Fiera fermati e denunciati due giovani

Città Fiera di Martignacco. I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in seguito a un furto avvenuto all'interno del negozio "scarpe & scarpe". Due cittadini armeni, un 26enne e un 24enne, residenti in.

