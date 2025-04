Tennis l’Italia fa 100 con Cobolli

Tennis conquista il 100esimo titolo nel circuito Atp dopo la vittoria di Flavio Cobolli a Bucarest. Il romano supera in finale l'argentino Sebastian Baez con un doppio 6-4. Anche Luciano Darderi oggi in finale a Marrakech a caccia del 101. Iniziano i Masters di Montecarlo, l'Italia si affida al periodo di forma di Matteo Berrettini e al talento di Lorenzo Musetti

