Tennis Darderi vince a Marrakech

Tennis italiano: dopo Cobolli, vincitore a Bucarest, arriva anche il successo a Marrakech di Luciano Darderi. Il Tennista azzurro, n.57 Atp, supera con due tiebreak (7-3 e 7-4), l'olandese Griekspoor, n.1 del torneo e n.37 del ranking. La finale dura 2h04'. Per Darderi, è il secondo titolo Atp dopo Cordoba 2024. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 18.25 Domenica speciale per ilitaliano: dopo Cobolli, vincitore a Bucarest, arriva anche il successo adi Luciano. Ilta azzurro, n.57 Atp, supera con due tiebreak (7-3 e 7-4), l'olandese Griekspoor, n.1 del torneo e n.37 del ranking. La finale dura 2h04'. Per, è il secondo titolo Atp dopo Cordoba 2024.

