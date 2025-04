Tennis Cobolli incredibile! A Bucarest il primo titolo Atp della sua carriera

Cobolli ha vinto il suo primo titolo nel circuito maggiore, trionfando al Tiriac Open di Bucarest. Il 22enne romano, terza testa di serie, ha battuto in finale il numero uno del torneo, l’argentiniano Sebastian Baez, con un secco 6-4 6-4 in un’ora e 47 minuti di gioco. Una vittoria che consacra il giovane talento azzurro e lo proietta verso un futuro promettente nel Tennis internazionale.La vittoria e il cammino verso il successoCobolli, attualmente numero 45 del mondo, ha conquistato il suo primo trofeo ATP dopo aver sfiorato il trionfo lo scorso autunno a Washington, dove era stato sconfitto in finale da Sebastian Korda. Questo successo arriva dopo un inizio di stagione difficile, durante il quale il romano era giunto a Bucarest senza vittorie nel 2025. Thesocialpost.it - Tennis, Cobolli incredibile! A Bucarest il primo titolo Atp della sua carriera Leggi su Thesocialpost.it L’attesa è finalmente terminata: Flavioha vinto il suonel circuito maggiore, trionfando al Tiriac Open di. Il 22enne romano, terza testa di serie, ha battuto in finale il numero uno del torneo, l’argentiniano Sebastian Baez, con un secco 6-4 6-4 in un’ora e 47 minuti di gioco. Una vittoria che consacra il giovane talento azzurro e lo proietta verso un futuro promettente nelinternazionale.La vittoria e il cammino verso il successo, attualmente numero 45 del mondo, ha conquistato il suotrofeo ATP dopo aver sfiorato il trionfo lo scorso autunno a Washington, dove era stato sconfitto in finale da Sebastian Korda. Questo successo arriva dopo un inizio di stagione difficile, durante il quale il romano era giunto asenza vittorie nel 2025.

