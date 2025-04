Thesocialpost.it - Tennis, altra vittoria azzurra: Darderi trionfa al torneo di Marrakech

Lucianoconquista il suo secondo titolo ATP neldi, mettendo a segno una straordinariain finale contro l’olandese Tallon Griekspoor, numero uno del seeding. L’italiano ha dominato il match, imponendosi con due set vinti al tiebreak, con i punteggi di 7-6 (7-3) e 7-6 (7-4). Una performance impeccabile che ha confermato il suo talento e la sua crescita nel circuito.Il 101° titolo per l’ItaliaDopo il successo di Flavio Cobolli a Bucarest, per l’Italia arriva così il 101° titolo in singolare a livello ATP, consolidando il momento d’oro delazzurro.entra nei primi 50 al mondoCon questaavanza nella classifica mondiale e, grazie al successo in Marocco, entrerà ufficialmente nei primi 50 giocatori al mondo. Un traguardo importante per il giovaneta, che continua a scrivere pagine indimenticabili della sua carriera.