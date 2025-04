Tendenze capelli 2025 tagli e colore ideale se hai 20 anni

anni (e il mondo davanti), il 2025 è il momento giusto per giocare con tagli e colori che ti rappresentino davvero. Le Tendenze capelli 2025 sono un mix perfetto tra ispirazioni vintage e vibrazioni nuove, tra voglia di leggerezza e bisogno di affermarsi. E sì, tutto può partire da un nuovo hairstyle.Il caschetto pari e minimalTra i tagli più gettonati del 2025 c’è il classico bob corto e dritto, una scelta che parla di sicurezza e semplicità. Il taglio si ferma appena sotto il mento, è pulito, essenziale, ma ha un impatto fortissimo. A renderlo attuale è la piega: liscia, lucida, con riga centrale e finish naturale, come lo porta Gracie Abrams, da cui prendere ispirazione per un look che funziona sia con outfit sportivi che da sera. Dilei.it - Tendenze capelli 2025, tagli e colore ideale se hai 20 anni Leggi su Dilei.it Hai presente quella voglia di cambiare che arriva all’improvviso e ti spinge a fissare un appuntamento dal parrucchiere senza pensarci due volte? Se hai 20(e il mondo davanti), ilè il momento giusto per giocare cone colori che ti rappresentino davvero. Lesono un mix perfetto tra ispirazioni vintage e vibrazioni nuove, tra voglia di leggerezza e bisogno di affermarsi. E sì, tutto può partire da un nuovo hairstyle.Il caschetto pari e minimalTra ipiù gettonati delc’è il classico bob corto e dritto, una scelta che parla di sicurezza e semplicità. Ilo si ferma appena sotto il mento, è pulito, essenziale, ma ha un impatto fortissimo. A renderlo attuale è la piega: liscia, lucida, con riga centrale e finish naturale, come lo porta Gracie Abrams, da cui prendere ispirazione per un look che funziona sia con outfit sportivi che da sera.

Tendenze capelli 2025, tagli e colore ideale se hai 20 anni. Tagli di capelli Primavera-Estate 2025: le tendenze dai saloni. Cinque tagli lunghi in tendenza per la Primavera 2025. I tagli corti sono i più eleganti del 2025 e giocano con i gioielli. Tagli capelli medi, tendenze per la primavera 2025: idee e foto a cui ispirarsi per essere alla moda. Tagli di capelli: il “fairy haircut”, l’evoluzione del mullet. Ne parlano su altre fonti

Tagli capelli medi, tendenze per la primavera 2025: idee e foto a cui ispirarsi per essere alla moda - Le passerelle Primavera/Estate 2025 hanno dato molti spunti per chi ha in testa un cambio look. I tagli medi vanno per la maggiore: trendy, comodi e versatili. Dallo shug all'intramontabile long bob, ... (fanpage.it)

Tendenze capelli 2025, tagli e colore ideale se hai 60 anni - Fresche, dinamiche e all’insegna dell’assoluta naturalezza, sono queste le caratteristiche principali delle tendenze capelli della primavera 2025 per le donne di 60 anni. (dilei.it)

Tagli capelli scalati e pari, corti e lunghi: idee e tendenze per il 2025 - I tagli capelli scalati e pari, corti, lunghi e medi: le idee dalle celeb e dalle sfilate per il 2025. Con pro e contro ... (amica.it)