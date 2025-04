Rompipallone.it - Ten Hag in una big italiana: blitz in città, i dettagli

Il tecnico olandese è ancora fermo dopo la rottura con il Manchester United. Per lui esperienza in Serie A? C’è una notizia dell’ultima oraIl valzer delle panchine in Italia deve ancora iniziare, ma le voci sono sin da ora diverse. E l’ultimo nome è quello di ten Hag. Terminata l’esperienza con il Manchester United, il tecnico si è preso del tempo per ricaricare le pile. Ora, però, è tempo di ritornare in panchina e la Serie A, forse un po’ a sorpresa, potrebbe essere una possibilità. Il condizionale è d’obbligo anche perché siamo nel campo delle indiscrezioni e non ci sono delle conferme ufficiali.Ma, stando alle ultime indiscrezioni, ten Hag sarebbe stato visto in Italia. La domanda che in molti si fanno è sempre la solita: semplice turismo o dietro c’è qualcosa? Difficile in questo momento dare delle risposte.