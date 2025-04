Tegola Inter un mese e mezzo di stop | che batosta per Inzaghi

Tegola per Simone Inzaghi dopo aver appreso che dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini migliori per lungo tempo. Il calendario, fitto e pieno di sfide, si preannuncia ancor più arduo a causa delle assenze. La vittoria sull’Udinese ha certificato ancora una volta il primato dell’Inter in testa alla classifica con 67 punti e tre lunghezze di vantaggio sul Napoli, tuttavia l’infermeria non sorride a Inzaghi. Nella trasferta di Parma l’ex tecnico della Lazio ha dovuto fare a meno anche di Barella, squalificato, oltre a dover rinunciare a Zielinski e Taremi. Tra poco più di 48 ore poi, ad attendere i nerazzurri ci sarà il Bayern Monaco all’Allianz Arena in baviera, sfida valida per gli ottavi di andata di una Champions che Inzaghi ha tutta l’intenzione di portare a casa.A ormai sette giornate dal termine della stagione, i ritmi cominciano ad essere sempre più incalzanti e, come prevedibile, anche i muscoli cominciano a risentire dei calendari sempre più serrati. Leggi su Sportface.it Bruttaper Simonedopo aver appreso che dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini migliori per lungo tempo. Il calendario, fitto e pieno di sfide, si preannuncia ancor più arduo a causa delle assenze. La vittoria sull’Udinese ha certificato ancora una volta il primato dell’in testa alla classifica con 67 punti e tre lunghezze di vantaggio sul Napoli, tuttavia l’infermeria non sorride a. Nella trasferta di Parma l’ex tecnico della Lazio ha dovuto fare a meno anche di Barella, squalificato, oltre a dover rinunciare a Zielinski e Taremi. Tra poco più di 48 ore poi, ad attendere i nerazzurri ci sarà il Bayern Monaco all’Allianz Arena in baviera, sfida valida per gli ottavi di andata di una Champions cheha tutta l’intenzione di portare a casa.A ormai sette giornate dal termine della stagione, i ritmi cominciano ad essere sempre più incalzanti e, come prevedibile, anche i muscoli cominciano a risentire dei calendari sempre più serrati.

