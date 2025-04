Tau vs Ravenna | Sfida Cruciale per la Promozione nella Trentesima Giornata

Big-match oggi, alle 15, al "Comunale" di Altopascio, dove il Tau (che recupera Bongiorni, unico assente Rinaldini), affronta il Ravenna per la Trentesima Giornata. I romagnoli, anche in serie "B" con la Lucchese negli anni Novanta del precedente secolo (le tifoserie, tra l'altro, sono amiche e si prevede che possano essere presenti anche alcuni supporter rossoneri), con la sconfitta di Forlì hanno quasi abdicato, nel senso che recuperare cinque lunghezze di distacco dalla capolista Forlì, a cinque gare dalla fine, rappresenta un'impresa proibitiva. Ma la formazione bizantina ci proverà. Il Ravenna era partito con i favori del pronostico, soprattutto dopo il cambio di proprietà: la società inglese Black Duck – che si occupa di intelligenza artificiale e innovazione – ha acquisito il 50 % della holding che, a sua volta, controlla tutte le quote del Ravenna Football Club.

