Tau Altopascio e Ravenna dividono la posta in palio | la capolista Forlì scappa a +7

Ravenna nella trasferta toscana col Tau Altopascio (1-1 il risultato finale). Le reti arrivano entrambe nella ripresa: prima è Calandrini a trovare il secondo gol in giallorosso dopo quello segnato a Castelfidardo in Coppa Italia, poi Andolfi pareggia i conti. Il discorso. Ravennatoday.it - Tau Altopascio e Ravenna dividono la posta in palio: la capolista Forlì scappa a +7 Leggi su Ravennatoday.it Solo un punto per ilnella trasferta toscana col Tau(1-1 il risultato finale). Le reti arrivano entrambe nella ripresa: prima è Calandrini a trovare il secondo gol in giallorosso dopo quello segnato a Castelfidardo in Coppa Italia, poi Andolfi pareggia i conti. Il discorso.

Tau blocca il Ravenna e “regala” la serie C al Forlì - A cinque giornate dalla fine e con cinque punti da recuperare il Ravenna calava al Comunale di Altopascio con l'obiettivo di non perdere altro terreno dalla capolista. Il Tau di Simone Venturi blocca ... (noitv.it)

Ravenna sfida Tau Altopascio: obiettivo aggancio alla capolista Forlì - Il Ravenna cerca la vittoria contro il Tau Altopascio per mantenere vive le speranze di raggiungere la capolista Forlì. (msn.com)

Calcio: Il Ravenna FC torna da Altopascio con un punto. 1-1 - Pareggio del Ravenna FC nel campo del Tau Altopascio, al 55’ con Calandrini in vantaggio ma viene raggiunta al minuto 80' da Andolfi. Il Forlì vince 3-1 e vola a sette punti oramai è in serie C. (ravennawebtv.it)