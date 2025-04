Sport.quotidiano.net - Tarros sfida Don Bosco Torino: obiettivo vincere per evitare i play-out

Quattro gare alla fine di questa seconda fase stagionale, i-in out, con l’di-out veri e propri e dunque la post-season. Oramai tutto è concentrato in queste ultime quattro partite con la, ora quinta in classifica, che può e deve soloe sperare che Olimpia Firenze oppure Virtus Siena inciampino da qualche parte da qui a fine mese. Il tutto per arpionare almeno il terzo posto, minimo vitale proprio per terminare questa stagione molto travagliata. Ed oggi al PalaSprint alle 18 i bianconeri ricevono la visita del DonCrocettaappaiato in classifica a Ramirez e compagni: all’andata fu proprio il match contro i piemontesi a far ‘deragliare’ la locomotiva bianconera dal binario ‘salvezza diretta’ con quella sciagurata e disastrosa disattenzione a referto, che tramutò la vittoria netta ed autorevole (66-90) ottenuta sul campo dell’allora capolista dai ragazzi di coach Marco Mori in un clamoroso ko a tavolino (20-0) e che tolse due punti vitali alla classifica del club del patron Danilo Caluri che altrimenti oggi sarebbe seconda in graduatoria dietro solo la Mens Sana Siena.