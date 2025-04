Tariffe piu alte? Mi fa arrabbiare

Tariffe? Si fa fatica a trovare i posti per parcheggiare, e poi ti ritrovi anche l’aumento: la cosa fa arrabbiare parecchio" Ilrestodelcarlino.it - "Tariffe piu alte?. Mi fa arrabbiare" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Lorenza Bolognesi ha trovato pochi giorni fa la ‘sorpesa’ dell’aumento dei parcheggi. "Ci sono rimasta malissimo, parcheggio in zona stazione e la tariffa giornaliera è passata da 2 euro a 2 euro e 50. L’aumento è avvenuto il primo aprile. Ma non era uno scherzo. Frequento spesso la zona della stazione per portare mia figlia a scuola. Vedo purtroppo che i parcheggi sono aumentati dappertutto e c’è anche la difficoltà di usare alcuni parchimetri in cui si devono inserire le targhe. I parcheggi sono pochi, perché si devono anche aumentare le? Si fa fatica a trovare i posti per parcheggiare, e poi ti ritrovi anche l’aumento: la cosa faparecchio"

