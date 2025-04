Internews24.com - Taremi Inter, come sta l’attaccante iraniano? Può rientrare per quella partita

Leggi su Internews24.com

di Redazionesta? Puòper. Le ultime sulle condizioni del giocatore nerazzurroContinua il recupero per Mehdi, uno dei tanti indisponibili in casa, che potrebbe avere una data certa per il suo rientro in campo.riportato da calciomercato.com, l’ha messo nel mirino la sfida di Pasqua, dove i nerazzurri sfideranno il Bologna.LE ULTIME SUGLI INFORTUNATI- «Simone Inzaghi dovrebbe comunque recuperare tutti in vista del Bayern, ovviamente fatta eccezione per, Dumfries e Zielinski, che invece avranno bisogno di maggiore tempo a disposizione per il recupero. L’potrebbe tornare a disposizione a Bologna per la gara di Pasqua. Per quanto riguarda l’ex Napoli, invece, il rientro in campo è programmato per la fine del mese di aprile.