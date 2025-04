Tananai | “Dopo Sanremo sono ripartito grazie alla mia ragazza Penso a una famiglia ma ho ancora tanto da capire”

Tananai ricorda la sua esperienza a Sanremo 2022. In quell'anno si classificò all'ultimo posto, ma da lì è iniziata la sua ascesa: "Se non ci fosse stata la mia ragazza, non son sicuro che sarei riuscito a ribaltare le cose". E sul desiderio di costruire una famiglia: "So che ci sarà, ma ho ancora tanto da capire su di me e sul mondo". Leggi su Fanpage.it In un'intervista,ricorda la sua esperienza a2022. In quell'anno si classificò all'ultimo posto, ma da lì è iniziata la sua ascesa: "Se non ci fosse stata la mia, non son sicuro che sarei riuscito a ribaltare le cose". E sul desiderio di costruire una: "So che ci sarà, ma hoda capire su di me e sul mondo".

