Tajani vola in Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri con al centro i dazi

Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani parteciperà domani a Lussemburgo al Consiglio Affari Esteri in formato Commercio convocato, in via straordinaria, dalla Presidenza polacca.All'ordine del giorno uno scambio di vedute fra i Ministri del Commercio dell'UE sulle relazioni commerciali UE-USA e sulle relazioni commerciali UE-Cina. Durante il primo dibattito verranno analizzati i "dazi reciproci" annunciati dal Presidente Trump il 2 aprile, con l'obiettivo di concordare una risposta comune e pragmatica. "Occorre scongiurare una guerra commerciale, che sarebbe contro i nostri stessi interessi. L'obiettivo primario dev'essere la tutela del nostro sistema produttivo e del nostro export" ha dichiarato Tajani.

