Taglio del nastro per Vinitaly con i dazi USA sempre al centro della discussione

Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati in programma fino al 9 aprile a Veronafiere. Con oltre 4.000 aziende espositrici da ogni regione d’Italia e il quartiere fieristico al completo, Vinitaly si conferma la principale. Veronasera.it - Taglio del nastro per Vinitaly, con i dazi USA sempre al centro della discussione Leggi su Veronasera.it È stata inaugurata domenica mattina la 57ª edizione di, il salone internazionale del vino e dei distillati in programma fino al 9 aprile a Veronafiere. Con oltre 4.000 aziende espositrici da ogni regione d’Italia e il quartiere fieristico al completo,si conferma la principale.

