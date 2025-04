Tadej Poga?ar vincitore del Giro delle Fiandre 2025 | lo sloveno taglia il traguardo dopo 18 km in solitaria

Il vincitore del Giro delle Fiandre 2025 – una delle cinque cosiddette "classiche monumento", le più prestigiose gare di ciclismo – che si è tenuta in Belgio è Tadej Pogačar, miglior corridore al mondo già vincitore alla 'Ronde Van Vlaanderen' di due anni fa. Il corridore sloveno ha vinto in solitaria, dopo una corsa fatta di scatti improvvisi e aumenti di ritmo nei tratti più ripidi del percorso. Al suo quinto attacco, sulla salita dell'Oude Kwaremont, ha staccato i diretti competitori che erano con lui nel gruppo di testa, ricoprendo i restanti 18 chilometri in solitaria. Per Pogačar è la seconda vittoria al Giro delle Fiandre e l'ottava in una classica monumento, dopo le quattro precedenti al Giro di Lombardia e le due a Liegi-Bastogne-Liegi.

