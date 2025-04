Tabellone Wta 500 Charleston 2025 | accoppiamenti e risultati

Tabellone del Wta 500 di Charleston, con tutti gli accoppiamenti e i risultati del torneo che si terrà nella Carolina del Sud tra lunedì 31 marzo e sabato 6 aprile. Dopo il grande spettacolo del Sunshine Double, si rimane negli Stati Uniti per uno dei tornei simbolo del tennis femminile, che tanto ha fatto per la crescita del movimento in oltre cinquant'anni di storia. Un torneo che, inoltre, segna il via ufficiale alla stagione sulla terra rossa. In prima fila per la conquista del titolo ecco Jessica Pegula, reduce dalla finale di Miami persa contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.Trattandosi di un "500" il livello è molto alto: ecco, quindi, che dall'altra parte del Tabellone a farla da padrona come testa di serie numero 2 c'è la vincitrice degli ultimi Australian Open, nonché semifinalista a Indian Wells, Madison Keys.

