Supereroi e personaggi fantastici arrivano a parco Potì per affascinare bambini e adulti

MESAGNE - Si è tenuta questa mattina, domenica 6 aprile, la presentazione alla città del nuovo parco Potì. L'area verde è stata rinnovata dopo una serie di atti vandalici. Presente il sindaco Toni Matarrelli, accompagnato da esponenti della giunta comunale e del comitato dei cittatini per la.

