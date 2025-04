Bergamonews.it - Suona l’allarme in casa Atalanta: la Lazio vince al Gewiss, terza sconfitta di fila

Bergamo. Era successo solo due volte in nove anni, entrambe nel 2022, che l’perdesse tre partite consecutive nell’era Gasperini. Lo scenario prende forma di fronte al proprio pubblico, quello che non vede una vittoria in Serie A da tre mesi e mezzo, per mano di unache non fa nulla per essere così tanto superiore alla Dea, ma che sa sfruttare un errore macroscopico per fissare lo 0-1 finale.È un risultato che pesa parecchio, perché lascia l’ancorata a 58 punti: ora il Bologna (56) ha in canna il sorpasso in caso di vittoria contro il Napoli nel posticipo del lunedì, la Juventus (55) può agganciare battendo la Roma e anche la stessa(55) torna sotto, riaprendo, anzi, spalancando una corsa che tre settimane fa sembrava quasi chiusa.Il (tardo) pomeriggio inizia nel segno del doppio ricordo all’ex presidente Ivan Ruggeri, scomparso esattamente 12 anni fa, e ad Emiliano Mondonico, quest’ultimo tributato anche dalle due curve con messaggi d’amore per il tecnico, morto il 29 marzo di 7 anni fa — e anche da una meravigliosa scarpata accompagnata dallo striscione “solo”.