Successo prezioso per il Fasano | Nocerina battuta per 3-1

Importante vittoria per il Fasano che continua a sperare in un piazzamento playoff. Allo stadio Curlo la formazione guidata da Graziano Pistoia ha avuto la meglio per 3-1 sulla Nocerina, ottenendo l'undicesima vittoria stagionale. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 38'.

