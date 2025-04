Ilfattoquotidiano.it - Studente di 24 anni muore dopo caduta dal monopattino. “Non gli hanno fatto la Tac addominale”

Unodi 24, Charles Balfour, originario del Ghana, è morto in ospedaleessere caduto dalcon cui stava tornando a casa. L’incidente è avvenuto venerdì sera e, secondo quanto riporta Repubblica, il ragazzo nonostante i forti dolori non è stato sottoposto ad una Tac. È morto per una emorragia interna. A denunciare l’accaduto sono i familiari. Indaga la Procura di Cassino.Il giovane, scrive il quotidiano, è stato sottoposto solamente ad una Tac al cranio e alle tre del mattino gliconsegnato il foglio di dimissioni dicendogli che era tutto a posto e l’esame non aveva rilevato alcun problema. Ma il ragazzo non se l’è sentita di andare a casa. Si è seduto su una sedia del pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino ed è rimasto lì fino a quando, qualche ora, ha perso i sensi.