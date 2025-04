Il settoreo è quello maggiormente esposto al rischiolavoro-correlato e quasi un professionista su due si dichiara in. È quanto emerge da due rilevazioni dell’Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro “Insula” che mette in evidenza i rischi elevati che corrono.

Stress e burnout tra gli operatori sanitari, al Garibaldi un corso per il benessere lavorativo.

Sanitari in crisi: stress, burnout e bassa retribuzione con stipendi più bassi del 22% rispetto alla media internazionale.

Il burnout consuma gli operatori sanitari.

Burnout tra gli operatori sanitari: i benefici della mindfulness.

Un sanitario su due è in burn out: in corsia 100mila errori l’anno per lo stress.

Stress, ansia, disturbi del sonno: i sanitari a rischio burn-out durante il Covid.