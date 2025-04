Stop ai Bonus per giovani donne e lavoratori del sud | le conseguenze per il mercato del lavoro

Nel 2024, l'INPS ha certificato una drammatica contrazione delle assunzioni in Italia, con un calo del 28% rispetto all'anno precedente. Questo disastro economico è dovuto principalmente alla cancellazione di tre importanti Bonus – quelli per giovani, donne e il Sud Italia. La sospensione di questi incentivi, decisamente impopolare per il governo, ha avuto un impatto.

