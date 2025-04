Ilgiorno.it - Stefano Garavaglia, morto a 47 anni il comandante dei Vigili del fuoco di Garbagnate

Leggi su Ilgiorno.it

Milanese (Milano) – Piomba nel lutto la città diMilanese, hinterland nord-ovest del capoluogo lombardo. per la morte deldel distaccamento locale deidel, originario di Rho, aveva solo 47e viveva a. La tragedia È scomparso improvvisamente nel tardo pomeriggio di sabato 5 aprile, lasciando la compagna e un figlio piccolo. Prima di essere impegnato nel distretto dei pompieri di, dove era stimatissimo dai colleghi e dalle tante persone che aveva soccorso negli, era stato impiegato in un grande albergo di Pero come addetto alla sicurezza. Non è stata ancora fissata la data dei funerali. Le parole del sindaco Davide Barletta “Come Sindaco, ho avuto modo di conoscerein contesti diversi.