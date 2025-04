Dilei.it - Stefano de Martino, il fidanzato di Belen non è poi così segreto: le indiscrezioni

Leggi su Dilei.it

Gabriele Parpiglia torna a colpire con uno scoop che ha il sapore del deja-vu e l’odore del ritorno di fiamma: nel mirino ci sono di nuovo loro,Rodriguez eDe. Ma stavolta niente sussurri tra salotti e redazioni. A parlare è un video. Sì, perché il giornalista ha tirato fuori dalle tasche social un filmato in cui il conduttore campano passeggia sotto casa dell’ex moglie.Un viavai che non ha nulla di casuale: lui guarda, si guarda, sa di essere osservato e agisce come chi non vuole farsi beccare ma non riesce a starne lontano. Forse passava di lì per vedere Santiago? Possibile. Ma allora perché quell’andatura nervosa da chi sa che qualcuno lo sta spiando? Qualcosa non torna, o forse torna tutto.paparazzata con Spinalbese ma spunta un altro nomeNegli ultimi giorni, la conduttrice è stata immortalata in compagnia dell’ex compagno Antonino Spinalbese, con cui condivide la piccola Luna Marì.