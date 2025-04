Star Wars | Jodie Comer sarebbe in trattativa per affiancare Ryan Gosling nel misterioso film di Shawn Levy

Star Wars: Jodie Comer sarebbe in trattativa per affiancare Ryan Gosling nel misterioso film di Shawn LevyIl film Star Wars senza titolo del regista di Deadpool e Wolverine Shawn Levy ha fatto un balzo in avanti nell’iperspazio con il casting di Ryan Gosling (Drive, Barbie) nel ruolo principale a gennaio, e ora abbiamo notizie su chi potrebbe unirsi a lui come protagonista femminile del progetto.Secondo lo scoop MTTSH, Jodie Comer (28 anni dopo, Killing Eve, The Bikeriders) è in trattative per un ruolo non divulgato.Come i fan sapranno senza dubbio, Comer ha già fatto un viaggio nella galassia lontana lontana nei panni della madre biologica di Rey (Daisy Ridley) in Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Comer ha fatto solo una brevissima apparizione in una scena di flashback, mentre diceva addio a sua figlia su Jakku prima di essere giustiziata dagli agenti dell’Imperatore Palpatine. Leggi su Cinefilos.it inperneldiIlsenza titolo del regista di Deadpool e Wolverineha fatto un balzo in avanti nell’iperspazio con il casting di(Drive, Barbie) nel ruolo principale a gennaio, e ora abbiamo notizie su chi potrebbe unirsi a lui come protagonista femminile del progetto.Secondo lo scoop MTTSH,(28 anni dopo, Killing Eve, The Bikeriders) è in trattative per un ruolo non divulgato.Come i fan sapranno senza dubbio,ha già fatto un viaggio nella galassia lontana lontana nei panni della madre biologica di Rey (Daisy Ridley) in: L’ascesa di Skywalker.ha fatto solo una brevissima apparizione in una scena di flashback, mentre diceva addio a sua figlia su Jakku prima di essere giustiziata dagli agenti dell’Imperatore Palpatine.

