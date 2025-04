"Spreco alimentare in piazza della Borsa" :: Segnalazione a Trieste.

Sostenibilità, con l'IA si riduce lo spreco alimentare.

"Il giusto è meglio. Per te, per l’ambiente, per la Puglia": al via la campagna regionale contro lo spreco alimentare.

Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare.

Abbadia introduce la "Schiscetta": iniziativa anti-spreco a scuola.

Enea, Guida per ridurre gli sprechi alimentari: raccomandazioni per aziende, politici e consumatori.