Sport.quotidiano.net - Sporting Club vs Modena: Analisi e Pagelle della Partita

SEMPER 6 Sorpreso dalla conclusione sporca di Santoro, leggermente deviata, che non riesce a togliere dalla porta. Impotente sul raddoppio, mette una toppa nell’ultimo contropiede. CANESTRELLI 6 Si becca il giallo che lo manda in squalifica nel primo scontro di gioco, senza neanche intendere commettere fallo. Fino all’intervallo disputa una prova lineare. RUS 6 Arcigno in marcatura su Caso, coraggioso quando prova ad aiutare la manovra dalla metà campo in su. CARACCIOLO 6 Va vicino a indossare il mantello del supereroe quando salva alla disperata su Caso, un attimo primazampata di Gliozzi. Riaccende la miccia con la zampata che propizia il tap-in di Moreo. BONFANTI 6 Dalla sua parte non sfonda nessuno, poi accantona i compiti difensivi per indossare i panni dell’esterno aggiunto nello sterile forcingripresa.