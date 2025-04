Splendido Pogacar | vince in solitaria il Giro delle Fiandre Ottavo posto per Ganna

Pogacar ha staccato tutti gli avversari tagliando il traguardo del Giro delle Fiandre con un minuto di vantaggio sui suoi inseguitori Ilgiornale.it - Splendido Pogacar: vince in solitaria il Giro delle Fiandre. Ottavo posto per Ganna Leggi su Ilgiornale.it Un'altra impresa del campione sloveno di ciclismo: Tadejha staccato tutti gli avversari tagliando il traguardo delcon un minuto di vantaggio sui suoi inseguitori

Splendido Pogacar: vince in solitaria il Giro delle Fiandre. Ottavo posto per Ganna. Milano-Sanremo 2025: van der Poel si ripete nella Classicissima maledetta per Pogacar, Ganna splendido secondo. Tour de France 2024, Kevin Vauquelin vince in solitaria! Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard staccano tutti sul San Luca. Vauquelin dà spettacolo a Bologna, sua la 2ª tappa del Tour de France 2024: Pogacar in maglia gialla. Pogacar nella storia: vince il quarto Giro di Lombardia di fila ed eguaglia Coppi. STRADE BIANCHE. INCREDIBILE IMPRESA SOLITARIA DI TADEJ POGACAR. Ne parlano su altre fonti

