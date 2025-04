Screenworld.it - Spider-Man: Brand New Day, il nuovo inizio del Ragno del MCU?

Un giornodi zecca attendere l’Arrampicamuri del Marvel Cinematic Universe. La locuzione inglese ‘new’ rappresenta un augurio, unsfolgoranteche non potrebbe che giovare a-Man, soprattutto dopo il finale di-Man: No Way Home. E forse, ungiorno serve anche al franchise marveliano sul grande schermo, che sembra avere timidamente rialzato la testa con l’incoraggiante lavoro su Daredevil: Born Again.Al netto della semantica, il titolo delfilm del Tessiragnatele ha fatto pizzicare il senso didei Veri Credenti, che hanno subito sentito il richiamo a quelNew Day fumettistico del 2008 che ha cercato di correggere i danni fatti da One More Day e One Moment in Time. Curiosamente, due ispirazioni per quel-Man: No Way Home che ricordiamo come uno stupendo fan service, ma che non brilla certo per coerenza narrativa.