Spezia-Sampdoria 2-0 | si sblocca Lapadula suo il bis vincente

Spezia, 6 aprile 2025 – Torna a vincere lo Spezia che, dopo la sconfitta di ieri del Pisa, ora è di nuovo a -5 dai toscani. Il successo degli aquilotti al Picco contro la Sampdoria, coincide con il rientro in campo di Salvatore Esposito e con i primi gol di Lapadula in maglia bianca. D'Angelo schiera Bertola e Nagy sul centrocampo, ma quando entra Esposito la partita cambia. Passano 3 minuti e sul cross di Bandinelli dalla sinistra, bel colpo di testa di Lapadula che, però, non ha la necessaria forza e così viene parata facilmente. A provarci è ancora lo Spezia al 13', con Bandinelli di sinistro da fuori area, con Cragno a toglierla dall'incrocio dove era però ben piazzato. Rischiano tantissimo gli aquilotti al 28' quando Elia si fa rubare il pallone in contropiede da Yepes, però recupera poi su Depaoli che riceve il pallone in area con una scivolata perfetta. Sport.quotidiano.net - Spezia-Sampdoria 2-0: si sblocca Lapadula, suo il bis vincente Leggi su Sport.quotidiano.net La, 6 aprile 2025 – Torna a vincere loche, dopo la sconfitta di ieri del Pisa, ora è di nuovo a -5 dai toscani. Il successo degli aquilotti al Picco contro la, coincide con il rientro in campo di Salvatore Esposito e con i primi gol diin maglia bianca. D'Angelo schiera Bertola e Nagy sul centrocampo, ma quando entra Esposito la partita cambia. Passano 3 minuti e sul cross di Bandinelli dalla sinistra, bel colpo di testa diche, però, non ha la necessaria forza e così viene parata facilmente. A provarci è ancora loal 13', con Bandinelli di sinistro da fuori area, con Cragno a toglierla dall'incrocio dove era però ben piazzato. Rischiano tantissimo gli aquilotti al 28' quando Elia si fa rubare il pallone in contropiede da Yepes, però recupera poi su Depaoli che riceve il pallone in area con una scivolata perfetta.

Spezia-Sampdoria LIVE (0-0): due parate di Cragno in avvio, ora crescono i blucerchiati. Lo Spezia vince il derby: gli Aquilotti battono 2-0 una Sampdoria imbarazzante. Spezia-Sampdoria 2-0, ci fa male di nuovo Lapadula al 72’. La fotogallery di Spezia-Sampdoria. Spezia-Sampdoria 2-0, pagelle: perché Vieira? Ma non si salva quasi nessuno. Serie B: il Sassuolo crolla a Palermo, lo Spezia batte la Samp e risale a -5 dal Pisa. Ne parlano su altre fonti

Spezia Sampdoria 2-0, Gianluca Lapadula la mette dentro per la seconda volta in pochi minuti. Ora gli aquilotti raddoppiano il vantaggio - Spezia Sampdoria 2-0, Gianluca Lapadula ha appena segnato la sua doppietta ed ora per i blucerchiati si mette malissimo Lo Spezia, che pochi secondi fa aveva segnato la rete del vantaggio, adesso è av ... (sampnews24.com)

Spezia-Sampdoria 2-0 LIVE: gol annullato a Pio Esposito, si resta sul doppio vantaggio per i bianconeri - Spezia e Sampdoria si affrontano allo stadio Picco nel match della 32a giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Segui con noi il match! Spezia e Sampdoria si affrontano allo stadio Picco nel matc ... (sampnews24.com)

Lo Spezia vince 2-0 e affonda la Sampdoria. Per Pio Esposito gioia strozzata dal VAR - Una doppietta di Gianluca Lapadula permette allo Spezia di vincere il derby con la Sampdoria e contemporaneamente di accorciare il distacco in classifica sul Pisa secondo, fermato ieri in casa dal Mod ... (msn.com)