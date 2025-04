Today.it - Spezia-Sampdoria 2-0: Lapadula abbatte i blucerchiati. Con il Cittadella è già ultima spiaggia

Leggi su Today.it

Un'altra sconfitta per lache rimane in piena zona Serie C e mostra, ancora una volta, tutti i suoi limiti. Un primo tempo operaio e nervoso con poche occasioni da rete, nella ripresa locambia registro, spinge sull'acceleratore ed emerge tutta la differenza sul piano tecnico.