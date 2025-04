Iodonna.it - Speciale design: l’arte di Jaime Hayon

A poco più di vent’anni dirigeva il dipartimentodi Fabrica, il centro di ricerca del gruppo Benetton. Un talento precoce e incontenibile, quello di, madrileno di base a Valencia, considerato uno deier più influenti della sua generazione. Un giro in tram con Louis Vuitton. E Takashi Murakami X Tra una sedia e una poltrona, lavorare per marchi prestigiosi non gli ha impedito di creare una fantasmagoria di vasi con le orecchie, galline a dondolo, pinocchi di mosaico alti quasi quattro metri.