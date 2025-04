Anconatoday.it - Spaccio in centro, giro di vite della polizia. Droga sequestrata e denunciati due ragazzi

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Due persone denunciate e. E' questo il bilancio dei controli effettuati nelle ultime ore in pienodalladi Stato, in particolare lungo corso Garibaldi, piazza Cavour e piazza Roma. L'attività di prevenzione e sicurezza, disposta dal Questore in accordo.