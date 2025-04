Sostituito Tu si que vales il giudice più amato lascia dopo anni Chi prende il suo posto

Leggi su Caffeinamagazine.it

La televisione italiana potrebbe presto assistere a un nuovo e inedito sodalizio tra due delle figure più iconiche del piccolo schermo: Maria De Filippi e Paolo Bonolis. I due celebri conduttori si sono recentemente ritrovati sullo stesso palco in occasione di Avanti un altro! By Night, scatenando una raffica di voci e ipotesi sul loro futuro in tv. Durante la puntata, Paolo Bonolis ha sorpreso tutti dedicando a Maria De Filippi la celebre "E penso a te", introducendola con parole affettuose: "In un mondo televisivo dove quasi nessuno dice quello che pensa, io invece voglio dirti qualcosa a cui tengo molto. Una cosa che non ti ho mai detto. E ti dedico la canzone E penso a te". L'emozionante momento ha suscitato grande interesse non solo tra il pubblico in studio, ma anche tra gli appassionati di televisione, curiosi di sapere se quell'incontro fosse solo una parentesi nostalgica o il preludio di una nuova collaborazione.