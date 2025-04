Sorpresi dai carabinieri con crack e cocaina

carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise. I due, entrambi di Caivano, sono finiti nei. Casertanews.it - Sorpresi dai carabinieri con crack e cocaina Leggi su Casertanews.it Due giovani sono stati denunciati perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. E' accaduto questa mattina (6 aprile) a Orta di Atella. Ad intercettarli sono stati idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise. I due, entrambi di Caivano, sono finiti nei.

