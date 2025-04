Sorpresi a chiedere soldi per il parcheggio | due uomini fermati dalla Guardia di Finanza

uomini sono stati fermati dalla Guardia di Finanza di Benevento durante un controllo serale in piazza Risorgimento. I protagonisti dell'episodio sono F. L., 31 anni, e I. L., 32 anni, entrambi di Benevento. I due sono stati Sorpresi mentre esercitavano l'attività di parcheggiatore abusivo. Immediatamente, è stato loro notificato un provvedimento di allontanamento dalla zona. I due sono ora assistiti dall'avvocato Fabio Ficedolo.L'intervento della Guardia di Finanza è scattato intorno alle 23 di sabato 5 aprile, quando gli agenti hanno notato i due uomini dirigere gli automobilisti verso spazi di sosta, chiedendo somme di denaro per il parcheggio. In passato i due soggetti erano già stati destinatari di un provvedimento di allontanamento che, però, non ha impedito il loro ritorno alla pratica illegale.

