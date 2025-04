Sonia Bruganelli fa un confronto tra Paolo Bonolis e Angelo Madonia | ecco chi è il Peter Pan tra i due parole dirette

Sonia Bruganelli rivela chi tra il suo ex marito e l’attuale compagno abbia la “sindrome di Peter Pan”: confronto tra Paolo Bonolis e Angelo Madonia.Leggi anche: Sonia Bruganelli parla (ancora) di Paolo Bonolis, l’amore è finita, ma il loro rapporto è molto stretto: le sue paroleCon parole dirette, Sonia Bruganelli ha chiarito una volta per tutte i motivi della sua separazione da Paolo Bonolis durante un’intervista nel corso del programma Rai Tre A Casa di Maria Latella. ecco tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by Sonia Bruganelli (@Soniabrugi)Sonia Bruganelli: confronto tra l’ex marito e il compagno attualeIn primo luogo Sonia Bruganelli ha negato che la separazione sia dovuta a tradimenti, smentendo tutte le voci circolate nella cronaca rosa e tramite i tani gossip. Donnapop.it - Sonia Bruganelli fa un confronto tra Paolo Bonolis e Angelo Madonia: ecco chi è il Peter Pan tra i due, parole dirette Leggi su Donnapop.it rivela chi tra il suo ex marito e l’attuale compagno abbia la “sindrome diPan”:tra.Leggi anche:parla (ancora) di, l’amore è finita, ma il loro rapporto è molto stretto: le sueConha chiarito una volta per tutte i motivi della sua separazione dadurante un’intervista nel corso del programma Rai Tre A Casa di Maria Latella.tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by(@brugi)tra l’ex marito e il compagno attualeIn primo luogoha negato che la separazione sia dovuta a tradimenti, smentendo tutte le voci circolate nella cronaca rosa e tramite i tani gossip.

