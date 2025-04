Softball serie A1 | debutto con pareggio dell’Italposa sul difficile campo di Caronno

pareggio la stagione 2025 dell'Italposa Softball Forlì, le romagnole impegnate sul campo del Caronno Pertusella vincono gara 1 abbastanza agevolmente,4-12 il finale, in gara due serve il tie break (8 Inning) per decidere la sfida a che si conclude a favore delle padrone di casa.

