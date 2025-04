Iodonna.it - Sofferente, con le cannule nasali che lo aiutano a respirare e con un filo di voce. La grande sorpresa del Pontefice durante l'Angelus

Una scena inaspettata ha scaldato il cuore dei fedeli arrivati in Piazza San Pietro per l’domenicale. Dopo settimane di silenzio e convalescenza, Papa Francesco ha fatto il suo ritorno pubblico in un modo che nessuno si aspettava: arrivando ain sedia a rotelle, tra i ventimila presenti, per partecipare al Giubileo dei malati. Un momento di forte emozione, con ilche ha voluto essere vicino a chi soffre, nonostante la sua stessa fragilità. In seguito, è rientrato a Casa Santa Marta, dove sta affrontando il lungo recupero. Stories of a Generation con Papa Francesco guarda le foto Papa Francesco in Piazza San Pietro: l’emozione dei fedeliAlle 11:38, Papa Francesco ha fatto il suo ingresso in piazza, visibilmente provato dalla recente polmonite che lo aveva costretto a un lungo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.