Siria | oltre 100 siti di armi chimiche ancora attivi secondo stime Opac

Siria ci sarebbero ancora oltre 100 siti legati alle armi chimiche. Lo scrive il New York Times citando stime dell'Organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche (Opac). I siti sarebbero stati utilizzati per lo sviluppo e la ricerca di armi chimiche sotto il regime del deposto leader Siriano Bashar Assad, afferma il Times. Alcuni potrebbero essere nascosti in grotte o in altri punti difficili da individuare. Il quotidiano afferma che gli arsenali chimici potrebbero includere l'agente nervino sarin, oltre a cloro e gas mostarda. La Siria aveva accettato di rinunciare al proprio arsenale chimico nel 2013, dopo essere stata accusata di un attacco vicino a Damasco che causò la morte di centinaia di persone. Tuttavia, si ritiene che abbia mantenuto parte delle armi ed è anche stata accusata di averle utilizzate nuovamente negli anni successivi. Quotidiano.net - Siria: oltre 100 siti di armi chimiche ancora attivi, secondo stime Opac Leggi su Quotidiano.net Inci sarebbero100legati alle. Lo scrive il New York Times citandodell'Organizzazione per la Proibizione delle). Isarebbero stati utilizzati per lo sviluppo e la ricerca disotto il regime del deposto leaderno Bashar Assad, afferma il Times. Alcuni potrebbero essere nascosti in grotte o in altri punti difficili da individuare. Il quotidiano afferma che gli arsenali chimici potrebbero includere l'agente nervino sarin,a cloro e gas mostarda. Laaveva accettato di rinunciare al proprio arsenale chimico nel 2013, dopo essere stata accusata di un attacco vicino a Damasco che causò la morte di centinaia di persone. Tuttavia, si ritiene che abbia mantenuto parte delleed è anche stata accusata di averle utilizzate nuovamente negli anni successivi.

